Перші ластівки. Zалежні номіновано на премію Золота Дзиґа 2021

Молодіжний трилер Нового каналу побореться за перемогу в категорії «Кращий ігровий серіал»

Дочекалися! Організатори П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» оголосили шорт-лист претендентів на перемогу. Серед них – гостросюжетний серіал «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) в номінації «Кращий ігровий серіал». Цікаво, що премія у цій категорії вручатиметься вперше. І отримає її один із чотирьох номінантів:

«Спіймати Кайдаша»;

«І будуть люди»;

«Перші ластівки. Zалежні»;

«Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Що ж, будемо тримати кулачки за улюблений проект!

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Нагадаємо, 9 березня Українська Кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на П’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа». На участь у конкурсі було подано 84 роботи, з яких у long list увійшли тільки 79. Всі вони були розділені на шість категорій: ігровий повнометражний фільм, короткометражний ігровий фільм, ігровий серіал, документальний фільм, короткометражний анімаційний фільм, повнометражний анімаційний фільм.

Другий сезон гостросюжетного серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) було номіновано на премію «Золота Дзиґа» в категорії «Ігровий серіал». Крім нього, за перемогу в цьому сегменті боролися такі проекти: «Виклик», «Відважні», «І будуть люди», «Карпатський рейнджер», «Козаки. Абсолютно брехлива історія»,«Мама», «Сага», «Секс, Інста і ЗНО», «Спіймати Кайдаша».

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