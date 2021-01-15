Александр Рудинский чуть не сорвал предложение руки и сердца

Актер сериала Нового канала «Перші ластівки. Zалежні» навсегда запомнил, как звал свою любимую замуж. Ведь курьезов в его предложении было не меньше, чем романтики

Когда актер Александр Рудинский, который сыграл Лешу Сметанина в сериале «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал), готовился делать предложение руки и сердца своей любимой девушке Марии, то даже не представлял, через сколько испытаний ему придется пройти. Сначала девушка чуть не нашла помолвочное кольцо раньше времени.

— Мы полетели со спектаклем на гастроли в Венгрию, были там пять дней. Я взял Марию с собой, мы жили отдельно от всех. Кольцо купил заранее и спрятал его в чемодан. Когда мы приехали в арендованную квартиру, Мария сразу же туда полезла — чтобы взять вещи и пойти в душ. Я бросился на нее, начал обнимать, чтобы она случайно не нашла кольцо, — признался Александр в интервью Маше Ефросининой для ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность». — Выдумывал, что мог, чтобы отвлечь ее от чемодана.

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На протяжении всех пяти дней Александр так и не решился сделать предложение — не мог подобрать удачный момент. А затем он увидел 60-метровое колесо обозрения, и паззл сложился: вот оно — идеальное место для того, чтобы надеть кольцо на безымянный палец любимой.

— В последний день мы нашли колесо обозрения. Я страшно боюсь высоты, и в жизни бы на такой аттракцион не пошел, но хотел, чтобы этот день запомнился навсегда. Мы сели в кабинку, кольцо у меня во внутреннем кармане, я потел, мне было очень страшно… Во время третьего оборота мы замерли на верхней точке, и я понял: пора. Упал на колени, достал кольцо… И тут оно у меня вылетело и начало катиться по кабинке! — со смехом вспоминает актер сериала Нового канала. — Мария стала кричать: «Лови!» В кабинке были дырки, поэтому кольцо могло просто упасть и потеряться. Я успел его поймать и начал делать предложение. Это было так стыдно! Речь не шла, я не мог собраться, долго извинялся. Еще и кольцо на палец не налезло с первого раза, пришлось надевать его силой. В общем, было прикольно.

Больше о реакции Александра Рудинского на беременность жены и его роли в «Перших ластівках. Zалежні» — в его интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность»:

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