«Повисла длинная пауза»: Александр Рудинский из «Перших ластівок. Zалежні» — о реакции на беременность жены

Актер сериала Нового канала стал отцом почти четыре месяца назад. Рождение сына он считает одним из лучших моментов в жизни

Александр Рудинский, который сыграл Лешу Сметанина в сериале Нового канала «Перші ластівки. Zалежні», реализовывается не только как актер, но и как отец — в начале сентября у парня родился сын. В разговоре с Машей Ефросининой во время съемки ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность» Александр рассказал, какой была его реакция на беременность жены Марии.

— В преддверии Нового года Мария сделала тест на беременность. Она вышла и говорит: «Саш, по-моему, я беременна». А потом это подтвердилось тестом, который Мария положила под елку. И повисла длинная пауза, — вспоминает актер сериала Нового канала. — Я не опешил, не растерялся. Просто в этот же момент начал думать, что нужно делать дальше, чтобы все было хорошо. Мы с Марией планировали заводить ребенка, но, если честно, думали, что это произойдет немного позже.

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На одном сыне Александр останавливаться не собирается — на семейное будущее у него огромные планы.

— Очень люблю детей, моя мечта — чтобы их было много! Один товарищ сказал, что после рождения сына я поменялся, стал более зрелым. Ребенок добавил красок моей актерской игре, — добавил Рудинский.

Больше об отношениях с женой Марией, воспитании сына и роли в «Перших ластівках. Zалежні» — в интервью Александра Рудинского Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность»: