Актер сериала «Первые ласточки» и «Первые ласточки. Zависимые» (Новый канал) рассказал, как поддерживал жену во время родов

Несколько недель назад звезда «Первых ласточек» Александр Рудинский впервые стал папой. Его супруга – актриса Мария Заныборщ (теперь уже Рудинская) – родила мальчика в одном из столичных роддомов. Малыш появился на свет 8 сентября в 23:58 с помощью кесарева сечения.

– Мы назвали сына Петром. В честь отца Марии и моего дедушки, – поделился новоиспеченный папа.

Последние месяцы беременности Марии выпали на съемочный период сериала «Первые ласточки. Zависимые», в котором ее супруг играет одну из главных ролей. Александр очень переживал, что может пропустить рождение сына из-за плотного рабочего графика. Но малыш выбрал идеальный день, чтобы появиться на свет – в один из немногочисленных выходных своего папы-актера.

– Я был на съемках «Первых ласточек», когда у моей Марии начались схватки, – рассказал Александр Рудинский. – Было 7 сентября. Мы как раз репетировали сцену, когда ко мне подбежал друг и сказал: «Возьми телефон, Мария не может дозвониться!» Я подняло трубку и услышал испуганный голос жены: «Саша, я рожаю!»

В роддом Марию отвез свояк Александра, а сам актер приехал к ней вечером после смены и привез покушать. Правда, побыть рядом с любимой ему не удалось. Его не пустили в роддом из-за пандемии.

– Весь следующий день я провел под окнами больницы, – поведал звезда «Первых ласточек». – Шесть часов просидел в машине, пока у Марии шли схватки. Потом меня наконец-то к ней пустили. Еще несколько часов мы провели вместе, но в итоге врач сказал, что у Марии не получится родить естественным путем. Ее отвезли в операционную – и за 7 минут достали моего сына.

Пока врачи заканчивали операцию, Саша Рудинский находился рядом с сыном.

– Таких впечатлений я еще никогда в жизни не испытывал, – поделился актер. – Это ни с чем не сравнимые эмоции! Тебя ничего не интересует, ты никуда не спешишь. Время будто останавливается, и ты понимаешь: это новая жизнь, и она куда интереснее, чем была до этого.

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