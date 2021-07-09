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Новости недели: каминг-аут MELOVINа, поцелуй Потапа с Позитивом и первая обнаженная съемка Ефросининой

Новости шоу-бизнеса за неделю с 5 по 11 июля 2021: MELOVIN, Потап, Маша Ефросинина, Дженнифер Лопес, Гвен Стафани и другие

Самые обсуждаемые новости шоу-бизнеса за неделю с 5 по 11 июля собраны в материале Нового канала! За кого Гвен Стефани тайно вышла замуж? Какой поступок MELOVIN на Atlas Weekend 2021 наделал шуму в Сети? Как солист группы Måneskin выглядит после кардинальной смены имиджа? Что подтолкнуло Машу Ефросинину решиться на первую обнаженную съемку в жизни? Неужели Потап и Позитив совершили каминг-аут? Почему Ким Кардашьян закрывает свой косметический бренд? Как Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о романе с Беном Аффлеком? Об этом и многом другом читай далее!

Гвен Стефани вышла замуж

Новости шоу-бизнеса:

Популярная американская певица Гвен Стефани больше не холостячка! Об этом стало известно в начале недели. Свадебная церемония состоялась на территории небольшого ранчо в Оклахоме. И хотя официальных фото со свадьбы нет, но в сети уже появились первых кадры с коптера, которые удалось сделать местным папарацци. Посмотреть снимки, а также узнать, за кого вышла замуж Гвен Стефани, можно на страницах Нового канала.

Солист Måneskin кардинально сменил имидж

Новости шоу-бизнеса

Сексуальный итальянец Дамиано Давид после победы на «Евровидении-2021» не переставал эпатировать публику своим поведением. Но на днях артист удивил своих поклонников больше, чем обычно. Дамиано решился на радикальную смену имиджа — и попрощался со своей шевелюрой. Как сейчас выглядит солист Måneskin, смотри на фото по ссылке.

MELOVIN совершил каминг-аут на Atlas Weekend 2021

Новости шоу-бизнеса

Самый таинственный артист Украины MELOVIN недавно выступил на одном из самых больших музыкальных фестивалей страны Atlas Weekend 2021. Во время своего шоу кумир армии «меловинаторов» совершил каминг-аут и поцеловался на глазах у публики с парнем и с девушкой. Как  это было, смотри в материале Нового канала.

Ким Кардашьян закрывает косметический бренд KKW Beauty

Новости шоу-бизнеса

Американская реалити-звезда Ким Кардашьян объявила о закрытии своего бренда косметики KKW Beauty. Многие поклонники были шокированы такие решение артистки, потому что думали, что на такой шаг она пошла из-за развода с рэпером Канье Уэстом. Однако вскоре девушка публично объяснила свой поступок. Читай по ссылке, почему Ким Кардашьян закрывает косметический бренд KKW Beauty.

Потап и Позитив совершили каминг-аут вслед за MELOVIN?

Новости шоу-бизнеса

Не успела публика наговориться о каминг-ауте MELOVINа, как след за ним на сцене фестиваля Atlas Weekend 2021 проявили свои чувства участники группы MOZGI Потап и Позитив. Как это было, можно посмотреть на сайте Нового канала.

Маша Ефросинина впервые снялась обнаженной

Новости шоу-бизнеса

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях шокировала поклонников. Звезда впервые в своей жизни решилась на съемку в нижнем белье, чтобы прорекламировать известный бренд и поддержать их социальный проект. В кадре Маша Ефросинина предстала в полупрозрачном нижнем белье черного цвета. Результаты съемки она опубликовала на официальной странице в Instagram, добавив к нему откровенный пост-исповедь.

Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком

Новости шоу-бизнеса

Голливудская актриса Дженнифер Лопес наконец-то высказалась о романе с Беном Аффлеком, с которым была помолвлена около 17 лет назад. Это произошло после того, как папарацци застали их за объятиями и поцелуями. Читай по ссылке, как Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком.

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