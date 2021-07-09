Новости шоу-бизнеса за неделю с 5 по 11 июля 2021: MELOVIN, Потап, Маша Ефросинина, Дженнифер Лопес, Гвен Стафани и другие

Самые обсуждаемые новости шоу-бизнеса за неделю с 5 по 11 июля собраны в материале Нового канала! За кого Гвен Стефани тайно вышла замуж? Какой поступок MELOVIN на Atlas Weekend 2021 наделал шуму в Сети? Как солист группы Måneskin выглядит после кардинальной смены имиджа? Что подтолкнуло Машу Ефросинину решиться на первую обнаженную съемку в жизни? Неужели Потап и Позитив совершили каминг-аут? Почему Ким Кардашьян закрывает свой косметический бренд? Как Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о романе с Беном Аффлеком? Об этом и многом другом читай далее!

Гвен Стефани вышла замуж

Популярная американская певица Гвен Стефани больше не холостячка! Об этом стало известно в начале недели. Свадебная церемония состоялась на территории небольшого ранчо в Оклахоме. И хотя официальных фото со свадьбы нет, но в сети уже появились первых кадры с коптера, которые удалось сделать местным папарацци. Посмотреть снимки, а также узнать, за кого вышла замуж Гвен Стефани, можно на страницах Нового канала.

Солист Måneskin кардинально сменил имидж

Сексуальный итальянец Дамиано Давид после победы на «Евровидении-2021» не переставал эпатировать публику своим поведением. Но на днях артист удивил своих поклонников больше, чем обычно. Дамиано решился на радикальную смену имиджа — и попрощался со своей шевелюрой. Как сейчас выглядит солист Måneskin, смотри на фото по ссылке.

MELOVIN совершил каминг-аут на Atlas Weekend 2021

Самый таинственный артист Украины MELOVIN недавно выступил на одном из самых больших музыкальных фестивалей страны Atlas Weekend 2021. Во время своего шоу кумир армии «меловинаторов» совершил каминг-аут и поцеловался на глазах у публики с парнем и с девушкой. Как это было, смотри в материале Нового канала.

Ким Кардашьян закрывает косметический бренд KKW Beauty

Американская реалити-звезда Ким Кардашьян объявила о закрытии своего бренда косметики KKW Beauty. Многие поклонники были шокированы такие решение артистки, потому что думали, что на такой шаг она пошла из-за развода с рэпером Канье Уэстом. Однако вскоре девушка публично объяснила свой поступок. Читай по ссылке, почему Ким Кардашьян закрывает косметический бренд KKW Beauty.

Потап и Позитив совершили каминг-аут вслед за MELOVIN?

Не успела публика наговориться о каминг-ауте MELOVINа, как след за ним на сцене фестиваля Atlas Weekend 2021 проявили свои чувства участники группы MOZGI Потап и Позитив. Как это было, можно посмотреть на сайте Нового канала.

Маша Ефросинина впервые снялась обнаженной

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях шокировала поклонников. Звезда впервые в своей жизни решилась на съемку в нижнем белье, чтобы прорекламировать известный бренд и поддержать их социальный проект. В кадре Маша Ефросинина предстала в полупрозрачном нижнем белье черного цвета. Результаты съемки она опубликовала на официальной странице в Instagram, добавив к нему откровенный пост-исповедь.

Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком

Голливудская актриса Дженнифер Лопес наконец-то высказалась о романе с Беном Аффлеком, с которым была помолвлена около 17 лет назад. Это произошло после того, как папарацци застали их за объятиями и поцелуями. Читай по ссылке, как Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком.

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