Маша Ефросинина впервые снялась обнаженной: «Нравлюсь себе, как никогда»

Телеведущая поделилась кадрами первой в жизни съемки без одежды и откровенно рассказала о своих комплексах

Маша Ефросинина не перестает удивлять новыми достижениями и смелыми проектами! Только на прошлой неделе телеведущую поздравляли с тем, что она попала в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины, а сегодня у поклонников появился еще один повод восхищаться ею. Так, Ефросинина снялась в социальном ролике известного украинского бренда нижнего белья, амбассадором которого она является. Он приурочен к презентации новой коллекции и несет в себе глубокий месседж – о принятии себя, заботе и любви к собственному телу.

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В кадре Маша Ефросинина предстала в полупрозрачном нижнем белье черного цвета. Это первая обнаженная съемка в жизни телеведущей, и решиться на этот смелый шаг ей было очень непросто. Об этом она рассказала на официальной странице в Instagram, опубликовав рекламный ролик и добавив к нему откровенный пост-исповедь:

«В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой… Дальше вы всё более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему… Мой стиль в одежде называли монашеским. Я же, застегиваясь на все пуговицы, парировала это изящной, как мне казалось, фразой: «сексуальность в глазах, а не в одежде». До сих пор мне попадаются мои же интервью, где я утверждаю, что никогда не снимусь в белье… Но эта история не про первую обнаженную съёмку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило ВСЁ, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: «или давай полюбим друг друга, или всё, что ты делаешь с нами- тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни…»

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

По словам Маши Ефросининой, когда она приняла себя, научилась слышать, любить и заботиться о своем теле, ее жизнь стала гораздо лучше. Именно поэтому телеведущая решилась на эту смелую съемку: ей было важно показать всем девушкам, что каждая из них уникальна и красива, и им не стоит стыдиться себя.

«Сегодня я нравлюсь себе, как никогда, даже видя, что я далека от модельных стандартов… Как только я приняла свои особенности, перестала думать о том, как реагируют окружающие на мою заботу о себе и видение себя, мое тело стало моим лучшим союзником, и оно стало хорошеть! – написала в Instagram Маша Ефросинина. – Знаю, что в примерочных магазинов по всей Украине – тысячи таких девушек, какой была я ещё несколько лет назад, – неуверенных в себе, смотрящих с ужасом на себя в зеркале, забывших о том, что уничтоженная кем-то самооценка – это не приговор! И вот сегодня я с гордостью признаюсь вам в своей победе над комплексами… И протягиваю руку каждой из вас, кто переживает то же, что и я много лет своей жизни!»

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