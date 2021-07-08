Сериалы на основе реальных событий — слабость многих киноманов. Ведь интереснее смотреть, когда знаешь, что это история не выдумка. Ищешь, что бы посмотреть на выходных? Предлагаем тебе ТОП-5 сериалов от Netflix на основе реальных событий.

«Оранжевый — хит сезона»

Женская тюрьма в США … Место не из лучших, поэтому о нем не принято говорить. Но отбыв свой срок в одной из таких, американка Пайпер Керман не смогла НЕ поделиться своей историей. На основе ее автобиографической книги Netflix и снял сериал. Пайпер Керман провела год в тюрьме Коннектикута по обвинению в том, что везла деньги для взятки нигерийском наркобарону. Как живут женщины в тюрьме? Которые они имеют проблемы и как их решают?

«Корона»

Жить в королевской семье — это не только о привилегиях, которые дают деньги и статус, но и об обязательствах, вызовы и запреты. Неудивительно, что Меган Маркл в роли герцогини долго не выдержала. А представь, насколько трудно быть королевой Великобритании, особенно, когда тебе немножко за двадцать. «Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II и об истории Великобритании от времени ее правления. Что происходит за закрытыми дверями Букингемского дворца? Интриги плетутся в королевской семье? Здесь ты узнаешь, как образ жизни приходится вести королеве Елизавете II и с чем справляться тогда и сегодня.

«Нарко»

Что может более реальным для кинематографа, чем наркокартель? Криминальная драма «Нарко» посвящена легендам в мире наркорынка XX века: мексиканцу Пабло Эскобару и братьям Хильберто Родригесу и Хосе Мигель Орехуело, которые основали картель Кали в 70-е годы. Первый сезон рассказывает о противостоянии Эскобара и агента управления по борьбе с наркоторговлей Стива Мерфи, который хочет посадить наркобарона за решетку.

«Блеск»

Оригинальное название сериала звучит как «Glow» и расшифровывается как «Gorgeous Ladies Of Wrestling». Да-да, это история о женской лиге реслинга, которая создавалась в США в 80-е годы прошлого века. Тогда женщины стремились доказать, что могут заниматься всем, что делают мужчины. Чемпионат стал одним из способов это сделать. Однажды безработная актриса Рут Уайлдер проходит кастинг и становится звездой телевизионного шоу о женском реслинг. Рут не очень хорошая актриса, частенько переигрывает на ринге. Из-за этого она имеет кучу проблем с режиссером шоу Сэмом Сильвия. Но ей все же удается стать настоящей звездой-реслеркою, когда ее лучшая подруга, а теперь соперница по рингу Дебби Иган узнает, что Рут — любовница ее мужа. Что может быть лучшим для рейтинга, чем женская драка?

«Охотник за разумом»

Ну и куда же без маньяков? Сериал «Охотник за разумом» снят по мотивам книги «Охотники за умами: ФБР против серийных убийств». Ее написали два агента ФБР и специалисты по криминальной психологии. По сюжету, два агента ФБР, опрашивают убийц в тюрьме, и на основе этой информации создают практическое пособие для раскрытия сложных преступлений.

Фото: IStock