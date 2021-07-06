Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком

Селебрити не скрывает радость от счастливых отношений

После того, как папарацци неоднократно ловили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в объятиях и с поцелуями, смысла в секретности их романа больше нет. Теперь актеры не скрывают свои отношения. А сама Джей Ло даже официально начала их комментировать.

Недавно в интервью с Зейном Лоу в Apple Music 1 Дженнифер Лопес призналась, что очень счастлива.

«Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда спрашивают: «Как дела? Что происходит? Ты в порядке? » Мне никогда не было лучше. Я действительно попала в такое место в моей жизни, где мне прекрасно. И я думаю, что когда ты попадаешь в это место, с тобой происходят удивительные вещи, о которых ты даже не подозреваешь, что они могли произойти снова. И вот где я нахожусь сейчас», — поделилась Джей Ло.

Фото: Getty Images

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