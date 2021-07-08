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Ким Кардашьян закрывает свой косметический бренд KKW Beauty

Ким Кардашьян закрывает свой косметический бренд KKW Beauty

Детище бывшей Канье Уэста ждет трансформация

Ким Кардашьян собирается закрыть свой бренд KKW Beauty. Неужели на такой радикальный шаг звезда решилась из-за развода с рэпером Канье Уэстом? И да, и нет.

На самом деле, свой бренд KKW Beauty Ким Кардашьян собирается прикрыть лишь на некоторое время. Селебрити хочет заняться ребрендингом и изменить все в своем бизнесе.

«Большое спасибо за то, что вы были со мной в этом невероятное путешествие, я обещаю, что мы не пойдем надолго», — написала звезда в своем заявлении в Instagram.

В сети говорят, что вероятно из-за развода с названия бренда исчезнет буква W, ибо Ким Кардашьян собирается отказаться от фамилии Канье Уэста. Но инсайдеры утверждают, что Ким собирается разработать новые продукты с новыми формулами и упаковками. Как сообщает TMZ, перезапуск сайта KKW — это способ объединить всю продукцию Ким в одном месте, включая бренд одежды Skims.

Фото: Getty Images

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