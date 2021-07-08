Ким Кардашьян закрывает свой косметический бренд KKW Beauty

Детище бывшей Канье Уэста ждет трансформация

Ким Кардашьян собирается закрыть свой бренд KKW Beauty. Неужели на такой радикальный шаг звезда решилась из-за развода с рэпером Канье Уэстом? И да, и нет.

На самом деле, свой бренд KKW Beauty Ким Кардашьян собирается прикрыть лишь на некоторое время. Селебрити хочет заняться ребрендингом и изменить все в своем бизнесе.

«Большое спасибо за то, что вы были со мной в этом невероятное путешествие, я обещаю, что мы не пойдем надолго», — написала звезда в своем заявлении в Instagram.

В сети говорят, что вероятно из-за развода с названия бренда исчезнет буква W, ибо Ким Кардашьян собирается отказаться от фамилии Канье Уэста. Но инсайдеры утверждают, что Ким собирается разработать новые продукты с новыми формулами и упаковками. Как сообщает TMZ, перезапуск сайта KKW — это способ объединить всю продукцию Ким в одном месте, включая бренд одежды Skims.

Фото: Getty Images

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