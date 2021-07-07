Потап и Позитив поцеловались во время выступления на Atlas Weekend (ВИДЕО)
Селебрити показали чувства на многотысячную публику
Второй день популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend тоже не обошелся без масштабного инфоповода. На этот раз его обеспечили участники группы MOZGI Потап и Позитив. Вдохновившись каминг-аутом MELOVINа днем ранее, певцы поцеловались прямо на сцене Atlas.
Сначала со сцены Потап и Позитив заявили, что они единственные настоящие «мужики», которые остались в украинском шоубизе. Но потом захотели проверить — как оно целовать мужчину. Однако, по их реакции можно понять, что поцелуй им не понравился.
Смотрите, как это было!
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