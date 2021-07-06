Популярный артист MELOVIN, кумир армии «меловинаторов» во время своего выступления на Main Stage Atlas Weekend в первый день 5 июля сделал каминг-аут и поцеловался на глазах у публики с парнем и с девушкой

Сразу после выступления MELOVIN поделился в своем Instagram видео и сделал откровенное заявление: «Мы — сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателем которых я сегодня. Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу… И в это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины».

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Фаны MELOVINа отреагировали на неожиданный поступок артиста громким восторженным криком и овациями.

К слову, девушкой, с которой MELOVIN поцеловался на сцене Atlas Weekend 2021, была Марго Верховцева, участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал).

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Теперь всех волнует вопрос: будет ли повторен поцелуй во второй день Atlas Weekend 6 июля на выступлении MELOVIN или певец готовит что-то новенькое?

Полное расписание всех дней фестиваля Atlas Weekend с 5 по 11 июля смотрите по ссылке.

Как попасть на Atlas Weekend в бесплатные дни, читайте в материале.

Фото: v.margo.v

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