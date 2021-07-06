Солист Måneskin лишился своей шевелюры (ФОТО)

Сексуальный итальянец радикально сменил имидж

После победы группы Måneskin на «Евровидении-2021» девушки начали буквально сходить с ума по его солистом. Оно и неудивительно, ведь Дамиано Давид еще тот красавчик с невероятной энергетикой. Каждое его новое фото в Instagram, где он появляется в различных образах, набирают тысячи лайков. К тому, что Дамиано эпатирует публику, все уже немного привыкли. Вплоть неожиданно для всех солист Måneskin шокировал фанатов сменой имиджа.

Дамиано Давид состриг свои пышные кудри, которые так любят его фанаты. Фото в новом образе музыкант показал в своих сторис. Фанаты сразу разделились на два лагеря — одни считают, что парень стал еще более сексуальным, а для кого-то он потерял большую часть шарма. Нам нравится, а ты решай сама!

Фото: Getty Images

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