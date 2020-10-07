Video: Дети и звезды спасают мегаполис от инопланетян – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 1

Смотрите онлайн 1 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / Дети и звезды спасают мегаполис от инопланетян – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 1
07 октября

Дети и звезды спасают мегаполис от инопланетян – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 1

В 1 раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 талантливые дети и известные звезды сойдутся в командном поединке. Их задача – спасти город от инопланетян и отправить пришельцев туда, откуда они прилетели. У каждой команды есть игрушечная пушка, которая стреляет резиновыми мячами. Игрокам нужно попасть шариками прямо в мишень и не задеть корабль соперника. Кто окажется круче в первом соревновании: звезды или дети? Какая команда получит первую молнию времени? Ответы смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2020 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд

Дети и звезды спасают мегаполис от инопланетян – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 1
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