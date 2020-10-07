В 1 раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 талантливые дети и известные звезды сойдутся в командном поединке. Их задача – спасти город от инопланетян и отправить пришельцев туда, откуда они прилетели. У каждой команды есть игрушечная пушка, которая стреляет резиновыми мячами. Игрокам нужно попасть шариками прямо в мишень и не задеть корабль соперника. Кто окажется круче в первом соревновании: звезды или дети? Какая команда получит первую молнию времени? Ответы смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2020 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд