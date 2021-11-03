Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 6 от 03.11.2021
03 ноября

Кто получит титул самого меткого стрелка? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 6. Раунд 1

Первый раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 покажет, какая из команд больше настроена на победу! Участникам придется продемонстрировать феноменальную меткость, а также командную слаженность, чтобы получить победный балл и выиграть главный артефакт шоу – молнию времени, которая усложнит полосу препятствий их конкурентов. Кому за девяносто секунд удастся попасть в большее количество инопланетного транспорта и получить титул лучшего стрелка? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 6 выпуск от 03.11.2021 на сайте Нового канала и увидь эту яркую борьбу своими глазами!

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 6 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд

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