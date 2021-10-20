Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 4 від 20.10.2021
20 жовтня

Чотириразовий чемпіон світу зі степу проти юного унікума! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 4. Раунд 6

Що обіцяє останній індивідуальний раунд ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск? Дивовижне змагання степістів! Від команди дітей вийде Артем Куліковський, а від дорослих – Олександр Останін! Виявиться, що хлопці знають одне одного, однак ніколи не змагалися через різні вікові категорії. Але в шоу Діти проти зірок давно відомо, що талант не має віку, тому саме тут степісти зможуть перевірити, хто з них виявиться більш вправним танцівником! То на чиєму боці виявиться колесо фортуни цього разу: чотириразового чемпіона світу зі степу чи дворазового чемпіона України, який танцює з трьох років? Дізнайся у 4 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд

Чотириразовий чемпіон світу зі степу проти юного унікума! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 4. Раунд 6
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