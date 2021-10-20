Не пропусти п’ятий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 на сайті Нового каналу! Що може бути приємніше, ніж спостерігати за тими, кому доводиться добряче напружитися і мізкувати? Ми чудово знаємо, що нічого! Першими пройти випробування баланс-бордом наважиться команда зірок. Цікаво, що саме ця команда поставить рекорд з найшвидшого балансування за все існування шоу! А ось як вона впорається із відповідями на запитання про підліткові тренди? Ти не можеш це пропустити – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2021 і стань свідком цього напруженого й дуже цікавого моменту!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд