У другому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 ти станеш свідком титанічного двобою двох паркуристів! Команду дітей представлятиме Ясін Фараджаллах, а команда зірок відправить на це відповідальне завдання Костянтина Войтенка. Юний паркурник зізнається, що для того, аби займатися улюбленою справою, йому доводиться заробляти гроші на екстремальне захоплення. Тому хлопчик бере участь у зніманнях різноманітних реклам і фільмів і навіть грав у одній картині з самим Жан-Клод Ван Даммом! Чи вдасться актору перемогти свого колегу за цехом у спортивному двобої? Не гай часу на роздуми, а краще дивись ігрове шоу Діти проти зірок 2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд