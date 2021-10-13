Чтобы пройти традиционную инициацию, участникам двух команд в игровом шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 предстоит спасти город от оккупации пришельцев! Пушкой в ​​команде взрослых будет руководить певица группы KAZKA, а ее коллеги по цеху и борьбе Антон Савлепов и Дмитрий Каднай будут оперативно подносить снаряды. Но не окажутся ли их маленькие конкуренты более меткими и быстрыми? Не теряй времени на размышления, а лучше стань свидетелем этого напряженного соревнования прямо сейчас! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала и узнай команду-победителя.

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд