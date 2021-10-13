В третьем раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 участникам двух команд удастся развлечься от души и поиграть в показуху! Первой начнет команда звёзд, в состав которой войдут певица группы KAZKA, музыкант и шоумен Антон Савлепов, а также певец Дмитрий Каднай. Творческий тандем будет угадывать слова со скоростью света и поражать всех вокруг командной сплоченностью. Смогут ли дети превзойти своих опытных конкурентов в этом раунде? И почему результатом будут удивлены не только участники команд, но и ведущий? Нажимай на плей и узнай все ответы в 3 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд