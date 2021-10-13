Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 3 от 13.10.2021
13 октября

Такого результата не будет ожидать никто! – игра в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 3

В третьем раунде игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 участникам двух команд удастся развлечься от души и поиграть в показуху! Первой начнет команда звёзд, в состав которой войдут певица группы KAZKA, музыкант и шоумен Антон Савлепов, а также певец Дмитрий Каднай. Творческий тандем будет угадывать слова со скоростью света и поражать всех вокруг командной сплоченностью. Смогут ли дети превзойти своих опытных конкурентов в этом раунде? И почему результатом будут удивлены не только участники команд, но и ведущий? Нажимай на плей и узнай все ответы в 3 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд

Такого результата не будет ожидать никто! – игра в показуху – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 3
Миссия «Спасти мир» для маленьких и больших детей – Дети против звезд – ...
Самый милый раунд, или Угадай песика по хвосту – Дети против звезд – ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь