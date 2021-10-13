Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 3 от 13.10.2021
13 октября

Кто здесь главный силач? Музыкант Антон Савлепов против десятилетнего Кирилла – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 4

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить борьбу титанов. Десятилетний Кирилл – трехкратный чемпион Украины по джиу-джитсу и рекордсмен по количеству отжиманий! Мальчику удалось отжаться за одну минуту сорок восемь раз только с помощью одной руки! Поможет ли эта суперсила Кириллу в борьбе с силачом Антоном Савлеповым? Ответ ты найдешь в 3 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд

Кто здесь главный силач? Музыкант Антон Савлепов против десятилетнего Кирилла – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 4
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