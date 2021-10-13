Их любят все девушки, ведь они – главное украшение компании и самые романтические люди. Речь идет о гитаристах, которые в 6 раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 наконец решат, кто из них достоин звания самого талантливого музыканта. На левой стороне ринга появится фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай, а на правом – Иван Линник, который играет в составе симфонического оркестра. Парням придется сымпровизировать и создать авторскую музыкальную композицию всего за тридцать секунд! Рассудить этот баттл сможет эксперт, который и решит, кто из них получит титул гитариста-профессионала. Не терпится узнать имя победителя? Тогда смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд