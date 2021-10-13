Финал близко! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы стать свидетелем заключительного испытания – полосы препятствий! Именно этот раунд решит, кто станет победителем и сможет насладиться неудачей другой команды! Участникам необходимо будет собрать как можно больше драгоценных камней и пройти путь преград. Это испытание будет нелегким для обеих команд, но одну из них будет ожидать усложнение! Станет ли оно причиной ее поражения? Смотри онлайн Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала и узнай команду-победительницу!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон