Новый каналДети против звездСезон 3
13 октября

Соискатели драгоценных камней: финальное испытание – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 7

Финал близко! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала, чтобы стать свидетелем заключительного испытания – полосы препятствий! Именно этот раунд решит, кто станет победителем и сможет насладиться неудачей другой команды! Участникам необходимо будет собрать как можно больше драгоценных камней и пройти путь преград. Это испытание будет нелегким для обеих команд, но одну из них будет ожидать усложнение! Станет ли оно причиной ее поражения? Смотри онлайн Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 на сайте Нового канала и узнай команду-победительницу!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Соискатели драгоценных камней: финальное испытание – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 7
Что поколения Y и Z знают друг о друге? – Дети против звезд ...
Юный гитарист переигрывает певца KADNAY? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь