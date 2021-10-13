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13 октября

Что поколения Y и Z знают друг о друге? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 5

Пятый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 подготовит для команд звезд и детей бешеную викторину. Участникам двух команд придется выстоять на баланс-борде, а также продемонстрировать свою эрудицию, отвечая на вопросы ведущего. Но все не так просто! Вопросы, ответы на которые знают только единицы, проверят уровень знаний участников о поколении соперников. Какой команде удастся дать больше правильных ответов? Смотри онлайн шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск и будь первым, кто узнает результат этого раунда!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд

Что поколения Y и Z знают друг о друге? – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 5
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