Пятый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 подготовит для команд звезд и детей бешеную викторину. Участникам двух команд придется выстоять на баланс-борде, а также продемонстрировать свою эрудицию, отвечая на вопросы ведущего. Но все не так просто! Вопросы, ответы на которые знают только единицы, проверят уровень знаний участников о поколении соперников. Какой команде удастся дать больше правильных ответов? Смотри онлайн шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск и будь первым, кто узнает результат этого раунда!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд