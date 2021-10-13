Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 3 от 13.10.2021
13 октября

Самый милый раунд, или Угадай песика по хвосту – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 2

Игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск от 13.10.2021 – всегда прекрасная возможность, чтобы узнать о своих кумирах что-то новое! Так, неожиданным для сокомандников и многих поклонников певицы группы KAZKA окажется тот факт, что Александра – заядлый кинолог! Девушка обожает четвероногих пушистиков и знает о них абсолютно все! Но ее конкуренткой станет Мария, которая занимается волонтерской деятельностью в собачьем приюте и все свое свободное время проводит с братьями нашими меньшими. Более того, девочка знает около 150 пород собак и с легкостью может различить их. Кому из девушек удастся продемонстрировать навыки профессионального кинолога, а также принести своей команде победу и молнию времени? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала и узнай развязку этого раунда!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Самый милый раунд, или Угадай песика по хвосту – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 3. Раунд 2
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