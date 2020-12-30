Video: Даніель Салем проходить смугу перешкод, не шкодуючи себе! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 14 від 30.12.2020 / Даніель Салем проходить смугу перешкод, не шкодуючи себе! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 7
30 грудня

Даніель Салем проходить смугу перешкод, не шкодуючи себе! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 7

У фіналі 14 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 30.12.2020 відрив у часі зірок та дітей величезний. За 40 секунд спритні діти встигнуть перенести чимало дорогоцінних каменів через смугу перешкод. Звичайно, якщо не будуть їх розсипати…

Обидві команди проходять смугу перешкод, щоб вирішити, хто з них перемагає в цій грі. Конкурс виглядає так – за звуковими сигналами учасники починають проходити дистанцію та переносити камінці на той бік смуги. Хто принесе більшу кількість за свій час, той переміг у боротьбі. Фінал дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Даніель Салем проходить смугу перешкод, не шкодуючи себе! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 7
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