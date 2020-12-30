Конкурс Вікторина розпочинається в шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск, і за блискавками часу – перевага в дітей. Команді зірок варто зібратися й наздогнати їх, щоб у суперників не було фори у фіналі. Це можливо зробити на баланс-борді, відповідаючи на запитання з життя дітей.

Хто така Джуді Муді, коли святкують день блогера і якого емоджі немає на клавіатурі – чи знають дорослі відповіді на ці запитання? Дивись онлайн Вікторину в 14 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд