Video: Баланс-борд: що дорослі знають про дітей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 14 від 30.12.2020 / Баланс-борд: що дорослі знають про дітей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 5
30 грудня

Баланс-борд: що дорослі знають про дітей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 5

Конкурс Вікторина розпочинається в шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск, і за блискавками часу – перевага в дітей. Команді зірок варто зібратися й наздогнати їх, щоб у суперників не було фори у фіналі. Це можливо зробити на баланс-борді, відповідаючи на запитання з життя дітей.

Хто така Джуді Муді, коли святкують день блогера і якого емоджі немає на клавіатурі – чи знають дорослі відповіді на ці запитання? Дивись онлайн Вікторину в 14 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Баланс-борд: що дорослі знають про дітей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 5
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