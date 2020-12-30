Video: Екстрений порятунок Сергія Притули від вірусу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
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30 грудня

Екстрений порятунок Сергія Притули від вірусу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 4

У четвертому раунді 14 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон вірусологи рятуватимуть життя ведучого Сергія Притули. У раунді гратиме дипломований медик, який може надати екстрену допомогу в будь-яких екстремальних умовах, ресторатор і телеведучий Даніель Салем. Його суперник знає «в обличчя» понад 30 вірусів і бактерій, має вдома п’ять радіаційних дозиметрів та сім засобів захисту органів дихання – 11-річний Микола Кисіль.

Учасники мають обрати серед костюмів той, який захищає від вірусів і зайти в лабораторію, де на столиках стоять макети вірусів. Хто правильно зіставить назви на табличках і макети, той і переміг. Конкурс дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020!

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Екстрений порятунок Сергія Притули від вірусу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 4
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