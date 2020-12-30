У четвертому раунді 14 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон вірусологи рятуватимуть життя ведучого Сергія Притули. У раунді гратиме дипломований медик, який може надати екстрену допомогу в будь-яких екстремальних умовах, ресторатор і телеведучий Даніель Салем. Його суперник знає «в обличчя» понад 30 вірусів і бактерій, має вдома п’ять радіаційних дозиметрів та сім засобів захисту органів дихання – 11-річний Микола Кисіль.

Учасники мають обрати серед костюмів той, який захищає від вірусів і зайти в лабораторію, де на столиках стоять макети вірусів. Хто правильно зіставить назви на табличках і макети, той і переміг. Конкурс дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд