Video: Чи варто змінювати стрілка під час гри? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 14 випуск 2 сезон від 30.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 14 від 30.12.2020 / Чи варто змінювати стрілка під час гри? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 1
30 грудня

Чи варто змінювати стрілка під час гри? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 1

Ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020 збирає талановитих дорослих і дітей. За зірок гратимуть: співак Артем Пивоваров, ресторатор і телеведучий Даніель Салем та актор Костянтин Войтенко. Вони змагатимуться в незвичних раундах для ігрового шоу.

Перший командний конкурс Врятуй місто дасть можливість командам виграти першу блискавку часу та вирватися вперед. Єдине, що важливо, – бути влучним і не попадати в кораблі суперників. Початок гри дивись онлайн шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Чи варто змінювати стрілка під час гри? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 1
Артем Пивоваров выбиває перемогу ногою – Сезон 2. Випуск 14. Раунд 2
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