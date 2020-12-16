Video: Місто рятує прима-балерина – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
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16 грудня

Місто рятує прима-балерина – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 1

Ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 знову в ефірі, щоб довести – талант не має віку! Змагатимуться з найталановитішим дітьми України дорослі. Серед зірок ти побачиш: народну артистку України Катерину Кухар, ресторатора Євгена Клопотенка, танцівницю й гімнастку Яну Заєць. Чи буде робота зіркової команди в такому складі злагодженою?

Розігріваємося першим командним раундом Врятуй місто. І по кораблях шмалятиме з гармати тендітна Катерина Кухар. Чия буде перша блискавка часу, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Місто рятує прима-балерина – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 1
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