Ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020 знову в ефірі, щоб довести – талант не має віку! Змагатимуться з найталановитішим дітьми України дорослі. Серед зірок ти побачиш: народну артистку України Катерину Кухар, ресторатора Євгена Клопотенка, танцівницю й гімнастку Яну Заєць. Чи буде робота зіркової команди в такому складі злагодженою?

Розігріваємося першим командним раундом Врятуй місто. І по кораблях шмалятиме з гармати тендітна Катерина Кухар. Чия буде перша блискавка часу, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд