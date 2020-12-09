Video: Взрослые играют эмоционально, как дети – принесет ли им это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 1

Смотрите онлайн 1 раунд шоу Дети против звезд 2020 10 выпуск 2 сезон от 09.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 10 от 09.12.2020 / Взрослые играют эмоционально, как дети – принесет ли им это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 1
09 декабря

Взрослые играют эмоционально, как дети – принесет ли им это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 1

В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск от 09.12.2020 звезды и дети соревнуются за звание самого талантливого поколения. На этот раз команда звезд состоит из известных украинских деятелей культуры. Играть будут певица Злата Огневич, шоумен Дмитрий Танкович и актер Валентин Михиенко.

Первую молнию времени одна из команд уже может получить в первом раунде Спаси город. Правила просты – надо только сбить больше инопланетных кораблей, чем соперник. За пушки сядут девушки обеих команд. Кто выиграет, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд

Взрослые играют эмоционально, как дети – принесет ли им это победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 10. Раунд 1
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