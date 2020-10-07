Смотри онлайн самое сложное испытание игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020. Команды умело продемонстрировали свои таланты и заработали молнии времени, которые увеличили шансы на победу в решающем испытании. Задача игроков – преодолеть полосу препятствий и перенести максимальное количество драгоценных камней на специальные весы. Победит та команда, которая наберет больше драгоценностей. Какую тактику игры выбрали дети и звезды? Кто оказался быстрее и хитрее? Смотри онлайн Дети против звезд 2020 в Новом канале и узнай команду-победителя первой битвы поколений.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон