В проекте Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 команды сыграют в показуху. От сборной звезд слова будет отгадывать иллюзионист и блогер Дмитрий Евтушенко. А команду детей представит Вова Головин. Третий раунд продлится 90 секунд, и молнию времени получат те игроки, которые отгадают больше слов. Кто из участников окажется сообразительнее? А кто не сможет узнать простые слова? Какой команде справедливый Мегамозг присудит победу? Не пропусти увлекательное соревнование поколений – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2020 выпуск 1 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд