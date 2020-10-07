Video: Дмитрий Евтушенко меряется смекалкой с 9-летним Вовой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / Дмитрий Евтушенко меряется смекалкой с 9-летним Вовой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 3
07 октября

Дмитрий Евтушенко меряется смекалкой с 9-летним Вовой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 3

В проекте Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 команды сыграют в показуху. От сборной звезд слова будет отгадывать иллюзионист и блогер Дмитрий Евтушенко. А команду детей представит Вова Головин. Третий раунд продлится 90 секунд, и молнию времени получат те игроки, которые отгадают больше слов. Кто из участников окажется сообразительнее? А кто не сможет узнать простые слова? Какой команде справедливый Мегамозг присудит победу? Не пропусти увлекательное соревнование поколений – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2020 выпуск 1 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Дмитрий Евтушенко меряется смекалкой с 9-летним Вовой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 3
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