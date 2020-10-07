В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 состоится вокальный баттл. Команду детей будет представлять 9-летняя Вероника Морская. Девочка профессионально занимается вокалом с юного возраста и имеет голосовой диапазон в три октавы. Благодаря таланту и плодотворному труду Вероника в 5 лет выиграла в музыкальном телепроекте, а также одержала победу в Черноморских играх. Ее соперницей станет украинская певица, автор текстов и музыки, фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Кто из соперниц лучше справится с условиями конкурса? Смотри онлайн проект Дети против звезд 2020 выпуск 1 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд