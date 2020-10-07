Video: 9-летняя Вероника перепела Юлию Санину? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / 9-летняя Вероника перепела Юлию Санину? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 2
07 октября

9-летняя Вероника перепела Юлию Санину? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 2

В игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 состоится вокальный баттл. Команду детей будет представлять 9-летняя Вероника Морская. Девочка профессионально занимается вокалом с юного возраста и имеет голосовой диапазон в три октавы. Благодаря таланту и плодотворному труду Вероника в 5 лет выиграла в музыкальном телепроекте, а также одержала победу в Черноморских играх. Ее соперницей станет украинская певица, автор текстов и музыки, фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина. Кто из соперниц лучше справится с условиями конкурса? Смотри онлайн проект Дети против звезд 2020 выпуск 1 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

9-летняя Вероника перепела Юлию Санину? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 2
Финал: кто победил в первой битве поколений? – Дети против звезд – Сезон ...
Магический батл: Дмитрий Евтушенко против Евгения Шенцева – Дети против звезд – Сезон ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности