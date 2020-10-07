Video: Магический батл: Дмитрий Евтушенко против Евгения Шенцева – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / Магический батл: Дмитрий Евтушенко против Евгения Шенцева – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 6
07 октября

Магический батл: Дмитрий Евтушенко против Евгения Шенцева – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 6

В шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 состоится настоящее магическое действо. В 6 раунде на игровом ринге встретятся непревзойденные иллюзионисты – Дмитрий Евтушенко и Евгений Шенцев. 12-летний Женя работает с монетами и картами, а также обладает искусством левитации, ментализма и гипноза. Однако соперник ему достался серьезный – иллюзионист Дмитрий Евтушенко, который является участником команды MAGIC FIVE. Оценивать магическое действо будет Константин Томильченко. Именно он определит победителя, который больше всего поразит своим мастерством. Не пропусти настоящую магию – смотри онлайн Дети против звезд 2020 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Магический батл: Дмитрий Евтушенко против Евгения Шенцева – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 6
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