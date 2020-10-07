В шоу Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 состоится настоящее магическое действо. В 6 раунде на игровом ринге встретятся непревзойденные иллюзионисты – Дмитрий Евтушенко и Евгений Шенцев. 12-летний Женя работает с монетами и картами, а также обладает искусством левитации, ментализма и гипноза. Однако соперник ему достался серьезный – иллюзионист Дмитрий Евтушенко, который является участником команды MAGIC FIVE. Оценивать магическое действо будет Константин Томильченко. Именно он определит победителя, который больше всего поразит своим мастерством. Не пропусти настоящую магию – смотри онлайн Дети против звезд 2020 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд