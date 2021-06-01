Где логика: смотрите онлайн 14 выпуск от 01.06.2021

В шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 впервые будут соревноваться профессиональные спортсмены. В мужской команде «118 килограммов» сыграют боксер Денис Беринчик и гимнаст Олег Верняев, а в женской – тренер Марина Боржемская и художественная гимнастка Анна Ризатдинова, которые возьмут себе название «Холостячки». В 1 раунде Что общего? Олег Верняев без долгих раздумий ворвется в логическое сражение и заставит соперниц сильно понервничать. Однако «Холостячкам» удастся найти элегантный способ, как обыгрывать парней в шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021.

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