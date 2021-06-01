Video: Де логіка: дивіться онлайн 14 випуск від 01.06.2021

Дивіться онлайн шоу Де логіка 14 випуск від 01.06.2021 на Новому каналі. Свіжий випуск 14 Де логіка на Новому каналі від 01.06.2021
Новий канал / Де логіка? / Сезон 1 / Де логіка: дивіться онлайн 14 випуск від 01.06.2021
01 червня

Де логіка: дивіться онлайн 14 випуск від 01.06.2021

У шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 вперше змагатимуться професійні спортсмени. У чоловічій команді «118 кілограмів» зіграють боксер Денис Берінчик і гімнаст Олег Верняєв, а в жіночій – тренер Марина Боржемська і художня гімнастка Ганна Різатдінова, які візьмуть собі назву «Холостячки». У 1 раунді Що спільного? Олег Верняєв без довгих роздумів увірветься в логічний бій і змусить суперниць сильно понервувати. Однак «Холостячкам» вдасться знайти елегантний спосіб, як обіграти хлопців в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021.
 

Де логіка 13 випуск дивитися онлайн

Де логіка 14 випуск 2 раунд дивитися онлайн

Де логіка: дивіться онлайн 14 випуск від 01.06.2021
Випуск 14. Частина 2. У чому добре розбираються олімпійські призери? Де логіка? Сезон ...
Випуск 14. Частина 3. Команди не справляються без підказок Притули. Де логіка? Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності