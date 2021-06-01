Во 2 раунде шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 команды сыграют в Было да сплыло, где участникам необходимо найти недостающие предметы на картинках. Олимпийским призерам придется вспомнить все, что они знают о фехтовании, ведь от этого будет зависеть их победа во 2 раунде. В шоу Где логика? 2021 мужская команда похвастается знаниями в устройстве самолета, а женская – в области классической музыки. Кто же в итоге наберет больше баллов в Было да сплыло? Узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 на сайте Нового канала.

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