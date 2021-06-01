Смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021, в котором команды «118 килограммов» и «Холостячки» сыграют в Плюс-минус. В этом раунде участники должны проявить всю силу своего воображения, чтобы дать наибольшее количество правильных ответов. В шоу Где логика? 2021 для спортсменов многие задания станут настоящим испытанием, и Сергею Притуле придется как никогда много подсказывать. А чтобы проверить, насколько быстро ты сам сможешь разгадывать ребусы, которые оказались не по зубам участникам, смотри шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 14 выпуск смотреть онлайн

Где логика 14 выпуск 4 раунд смотреть онлайн