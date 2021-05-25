Ты смотришь развлекательное шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021, в котором Сергей Притула проверяет на прочность логику украинских селебритиз. На этот раз соревноваться в интеллекте и эрудиции будут коллеги по работе – актеры и авторы студии Дизель Шоу. За женскую команду «Глубуля» сыграют Яна Глущенко и Виктория Булитко, а за мужскую «Буль» – Егор Крутоголов и Евгений Сморигин. И уже в Что общего? станет понятно, что девушки не собираются уступать своим соперникам и буквально готовы идти по головам ради победы. Смогут «Глубуля» выиграть в первом раунде? Узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

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