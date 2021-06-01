Video: Выпуск 14. Часть 5. Кто из спортсменов увлекается сладким? Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 14 выпуск от 01.06.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
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01 июня

Выпуск 14. Часть 5. Кто из спортсменов увлекается сладким? Где логика? Сезон 1

Финальный раунд в шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021, в котором команды соревнуются в скорости мышления. В Логическом пинг-понге у «Холостячек» есть возможность отыграться, так как баллы начисляются за каждый правильно разгаданный ребус. В 5 раунде шоу Где логика? 2021 станет понятно, кто из спортсменов нарушает режим и балует себя сладеньким, ведь в финале командам придется угадывать названия десертов. Чизкейк, ромовая баба, шоколадный фондан – после этого конкурса вы точно побежите в магазин! Но сначала посмотрите финал шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 14 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 14. Часть 5. Кто из спортсменов увлекается сладким? Где логика? Сезон 1
Выпуск 14. Часть 1. Есть ли логика у профессиональных спортсменов? Где логика? Сезон ...
Выпуск 14. Часть 2. В чем хорошо разбираются олимпийские призеры? Где логика? Сезон ...
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