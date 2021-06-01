Финальный раунд в шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021, в котором команды соревнуются в скорости мышления. В Логическом пинг-понге у «Холостячек» есть возможность отыграться, так как баллы начисляются за каждый правильно разгаданный ребус. В 5 раунде шоу Где логика? 2021 станет понятно, кто из спортсменов нарушает режим и балует себя сладеньким, ведь в финале командам придется угадывать названия десертов. Чизкейк, ромовая баба, шоколадный фондан – после этого конкурса вы точно побежите в магазин! Но сначала посмотрите финал шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 14 выпуск смотреть онлайн