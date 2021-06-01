Ты смотришь шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021, в котором участники проверят свои знания в области мирового кинематографа. В этом раунде Анна Ризатдинова соберется с силами и начнет выстреливать правильными ответами, а Денис Беринчик будет легко угадывать американские фильмы и мультики. В шоу Где логика? 2021 Сергей Притула даст командам задание, из-за которого у него самого расплавилась «материнская плата». Название какого известного супергеройского фильма спрятано в бассейне с уточками? Это ты узнаешь в шоу Где логика? 14 выпуск от 01.06.2021 на сайте Нового канала.

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