Ти дивишся шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021, в якому учасники перевірять свої знання в області світового кінематографа. У цьому раунді Ганна Різатдінова збереться з силами та почне вистрілювати правильними відповідями, а Денис Берінчик буде легко вгадувати американські фільми та мультики. У шоу Де логіка? 2021 Сергій Притула дасть командам завдання, через яке у нього самого розплавилася «материнська плата». Назва якого відомого супергеройского фільму захована в басейні з каченятами? Це ти дізнаєшся в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.



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