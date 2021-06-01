Video: Випуск 14. Частина 4. Що приховує мертвий басейн? Де логіка? Сезон 1

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01 червня

Випуск 14. Частина 4. Що приховує мертвий басейн? Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021, в якому учасники перевірять свої знання в області світового кінематографа. У цьому раунді Ганна Різатдінова збереться з силами та почне вистрілювати правильними відповідями, а Денис Берінчик буде легко вгадувати американські фільми та мультики. У шоу Де логіка? 2021 Сергій Притула дасть командам завдання, через яке у нього самого розплавилася «материнська плата». Назва якого відомого супергеройского фільму захована в басейні з каченятами? Це ти дізнаєшся в шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.
 

Де логіка 14 випуск дивитися онлайн

Де логіка 14 випуск 5 раунд дивитися онлайн

Випуск 14. Частина 4. Що приховує мертвий басейн? Де логіка? Сезон 1
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