Дивись онлайн розважальне шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021, в якому команди «118 кілограмів» і «Холостячки» зіграють в Плюс-мінус. У цьому раунді учасники повинні проявити всю силу своєї уяви, щоб дати найбільшу кількість правильних відповідей. У шоу Де логіка? 2021 для спортсменів більшість завдань стануть справжнім випробуванням, і Сергію Притулі доведеться як ніколи багато підказувати. А щоб перевірити, наскільки швидко ти сам зможеш розгадувати ребуси, які виявилися не по зубах учасникам, дивись шоу Де логіка? 14 випуск від 01.06.2021 на сайті Нового каналу.



Де логіка 14 випуск дивитися онлайн

Де логіка 14 випуск 4 раунд дивитися онлайн