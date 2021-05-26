Юля #Финиш о своей девушке, ошибках приемной мамы и несогласии с победой Чичи в «Пацанках». Предметка

Пацанский сезон спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком продолжается! Героиней нового выпуска стала Юля Кудилинская – финалистка пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал).

Угадай пацанку! Кого описывают участницы реалити

Как изменилась жизнь девушки после учебы в Школе леди? Удалось ли ей побороть зависимость от алкоголя и наркотиков? Почему на восьмой неделе, за шаг до финала, Юля пыталась уйти с проекта, и кто ее остановил? Что известно о девушке экс-пацанки и живут ли они вместе? Почему Юля хотела убить сестер Пановых и почему она не согласна с победой Леры Ткаченко в реалити «Від пацанки до панянки»? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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