Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 4 випуск від 20.10.2021 на сайті Нового каналу! Традиційно битва маленьких і завзятих із популярними й успішними розпочнеться з порятунку міста! Учасникам двох команд доведеться озброїтися гарматами, завзятістю, влучністю і жагою до перемоги, аби врятувати мирних жителів від набридливих тарілок прибульців та отримати блискавку часу для своєї команди! Кому вдасться продемонструвати феноменальну влучність? І чому їй радітимуть конкуренти, а не команда талановитого стрільця? Дізнайся про це в 4 випуску шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд