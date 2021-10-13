Фінал близько! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 на сайті Нового каналу, аби стати свідком завершального випробування – смуги перешкод! Саме цей раунд вирішить, хто стане переможцем та зможе потішитися невдачею іншої команди! Учасникам необхідно буде назбирати якомога більше дорогоцінного каміння та пройти дорогу перепон. Це випробування буде нелегким для обох команд, але на одну з них чекатиме ускладнення! Чи стане воно причиною її поразки? Дивись онлайн Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся команду-переможницю!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон