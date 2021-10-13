Аби пройти традиційну ініціацію, учасникам двох команд в ігровому шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 доведеться врятувати місто від окупації прибульців! Гарматою у команді дорослих керуватиме співачка гурту KAZKA, а її колеги по цеху та боротьбі Антон Савлєпов і Дмитро Каднай оперативно приноситимуть снаряди. Та чи не виявляться їхні маленькі конкуренти більш влучними та швидкими? Не гай часу на роздуми, а краще стань свідком цього напруженого змагання просто зараз! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся команду-переможця.

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд