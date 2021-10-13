У третьому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 учасникам двох команд вдасться розважитися від душі та пограти в показуху! Першою розпочне команда зірок, до складу якої увійдуть співачка гурту KAZKA, музикант і шоу-мен Антон Савлєпов, а також співак Дмитро Каднай. Творчий тандем вгадуватиме слова зі швидкістю світла та вражатиме усіх навколо командною згуртованістю. Чи зможуть діти перевершити своїх досвідчених конкурентів у цьому раунді? І чому результатом будуть здивовані не тільки учасники команд, але й ведучий? Натискай на плей і дізнайся усі відповіді в 3 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд