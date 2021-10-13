Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 3 від 13.10.2021
13 жовтня

Хто тут головний силач? Музикант Антон Савлєпов проти десятирічного Кирила – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 3. Раунд 4

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити боротьбу титанів. Десятирічний Кирило – триразовий чемпіон України з джиу-джитсу та рекордсмен за кількістю відтискань! Хлопчику вдалося відтиснутися за одну хвилину сорок вісім разів лише з допомогою однієї руки! Чи допоможе ця суперсила Кирилу в боротьбі з силачем Антоном Савлєповим? Відповідь ти знайдеш у 3 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд

Хто тут головний силач? Музикант Антон Савлєпов проти десятирічного Кирила – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 3. Раунд 4
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