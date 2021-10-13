Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 3 від 13.10.2021
13 жовтня

Наймиліший раунд, або Вгадай песика за хвостом – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 3. Раунд 2

Ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск від 13.10.2021 – завжди чудова нагода, аби дізнатися про своїх кумирів щось нове! Так, несподіваним для співкомандників і багатьох прихильників співачки гурту KAZKA виявиться той факт, що Олександра – завзята кінологиня! Дівчина обожнює чотирилапих пухнастиків і знає про них абсолютно все! Але її конкуренткою стане Марія, яка займається волонтерською діяльністю у собачому притулку та весь свій вільний час проводить з братами нашими меншими. Ба більше, дівчинка знає біля 150 порід собак і з легкістю може розрізнити їх. Кому з дівчат вдасться продемонструвати навички професійного кінолога, а також принести своїй команді перемогу та блискавку часу? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 3 випуск на сайті Нового каналу та дізнайся розв’язку цього раунду!

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 3 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд

Наймиліший раунд, або Вгадай песика за хвостом – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 3. Раунд 2
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